Макрон обозначил роль КНР в украинском конфликте Макрон: Китай может сыграть важную роль в украинском конфликте благодаря связям с Россией

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Эммануэль Макрон

Китай может сыграть важную роль в ситуации вокруг Украины благодаря хорошим отношениям с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. По его мнению, сильные связи двух стран в последнее время были подтверждены.

Китай, имеющий сильные связи с Россией, которые в последние дни вновь быть подтверждены, может сыграть важную роль, — заявил Макрон.

В марте председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, провели две неофициальные встречи и официальные переговоры. Также Си встретился с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным и другими высокопоставленными российскими чиновниками и политиками.

В конце февраля МИД КНР опубликовал собственный план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. В документе говорится в том числе об уважении суверенитета всех стран, о необходимости снижения рисков ядерного конфликта, прекращения военных действий и возобновления мирных переговоров, а также о защите гражданских лиц и военнопленных.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Си Цзиньпин в ходе встречи не обсуждали предлагаемый Киевом план урегулирования конфликта на Украине. При этом они обменялись мнениями относительно положений китайского мирного плана.