https://static.news.ru/photo/24b5c45f-5fa3-4906-952a-5b9415b21655_660.jpg Эммануэль Макрон (слева) и Владимир Путин (справа) Фото: Global Look Press/Kremlin Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в социальной сети Facebook пост о России на русском языке и вызвал бурю негодования среди украинских политиков, которые поспешили осудить французского лидера за дружбу с Москвой.

Так, депутат Верховной рады нового созыва от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко констатировала, что мир «не будет воевать» за Украину. Кроме того, она выразила предположение, что уже в начале следующего года с России начнут снимать санкции. Геращенко осудила европейских лидеров за налаживание отношений с Москвой и обвинила их в «мимикрировании под Путина».

В свою очередь бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что разочарован, а также отметил, что позиция «и вашим, и нашим» президента Франции Эммануэля Макрона крайне невыгодна Киеву.

К сожалению, здесь нам не приходится рассчитывать, что что-то высокое и великое упадет на голову, — сказал дипломат в интервью «Обозревателю».

Кроме того, депутат Верховной рады Владимир Арьев также выразил недовольство поведением Макрона, с иронией предположив, что текущая европейская политика приведёт к увеличению границ России от Владивостока до Лиссабона.

Ранее News.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон написал в социальной сети Facebook пост на русском языке, в котором назвал Россию глубоко европейской страной. Он также отметил, что верит «в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока».