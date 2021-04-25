Макрон озаботился здоровьем Навального в разговоре с Путиным

https://static.news.ru/photo/a777702c-a6b0-11eb-9181-96000091f725_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил обеспокоенность состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французские СМИ.

Макрон выразил «серьёзную обеспокоенность состоянием здоровья» Навального. Политик считает необходимым «соблюдать основополагающие права» оппозиционера.

23 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Алексей Навальный получает медицинскую помощь, а западным странам не стоит выдумывать о его состоянии того, чего нет. Она добавила, что в Сеть попадают кадры того, в каких условиях он содержится. Захарова считает, что пристальное внимание стран Запада к оппозиционеру является политизацией ситуации.

Ранее Навальный, который отбывает наказание по делу «Ив Роше» в колонии города Покрова во Владимирской области, подал три иска в Петушинский районный суд. Он просит признать незаконным решение об отказе в выдаче приобретённых книг, а также указывает на якобы незаконные действия сотрудников ИК-2 о постановке его на учёт как склонного к совершению побега.

Оппозиционер находится в колонии с середины марта. Там он объявлял голодовку с требованием допустить гражданского врача. Его адвокаты заявляли, что состояние Навального значительно ухудшилось: у него обнаружили две грыжи, протрузию, также оппозиционер жаловался на боли в ноге и спине, утверждал, что был истощён и кашлял. Позднее стало известно, что Навальный прекратил голодовку.