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Политики делают недостаточно для достижения целей по борьбе с климатическими изменениями. Такое мнение выразил папа римский Франциск, выступая перед участниками саммита по климату в штаб-квартире ООН.

Четыре года спустя после подписания исторического [Парижского] соглашения [по климату] мы наблюдаем, что принятые государствами обязательства очень расплывчаты, а установленные цели далеки от выполнения, — цитирует его ТАСС. Понтифик призвал...