Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президенты Франции, США и Ирана Эммануэль Макрон, Дональд Трамп и Хасан Рухани проведут встречи на полях Генассамблеи ООН. Об этом проинформировал глава Пятой республики.

У меня была неформальная встреча с Трампом сегодня утром. Я увижусь с Рухани сегодня вечером и с Трампом завтра утром, — цитирует его «Интерфакс».

Как писал News.ru ранее, Макрон назвал замечательной новостью ратификацию Россией Парижского соглашения по климату. По его мнению, действия Москвы доказывают, что российско-европейский диалог продвигается.

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