Президенты Франции, США и Ирана Эммануэль Макрон, Дональд Трамп и Хасан Рухани проведут встречи на полях Генассамблеи ООН. Об этом проинформировал глава Пятой республики.
У меня была неформальная встреча с Трампом сегодня утром. Я увижусь с Рухани сегодня вечером и с Трампом завтра утром, — цитирует его «
Интерфакс».
Как писал News.ru ранее, Макрон назвал замечательной новостью ратификацию Россией Парижского соглашения по климату. По его мнению, действия Москвы доказывают, что российско-европейский диалог продвигается.