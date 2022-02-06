Макрон: нормализовать международную ситуацию без России невозможно

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нормализовать международную обстановку без диалога с Россией невозможно, передаёт Le Journal du Dimanche. По его словам, сейчас необходимо снизить напряжённость в ситуации с Украиной мирным путём.

Недавний период подтвердил, что если мы отказываемся от диалога, а таким был выбор европейцев, когда мы вместе с канцлером Меркель предлагали провести саммит ЕС — Россия, то невозможно урегулировать ни один конфликт, — сказал президент.

Он добавил, что в этом случае (отказа от диалога), «мы позволяем другим говорить от нашего имени», что не способствует коллективной безопасности ЕС. Комментируя ситуацию вокруг Украины, Макрон подчеркнул, что «сейчас необходимо снизить напряжённость путём диалога, чтобы избежать вооружённого конфликта».

Ранее стало известно, что Макрон планирует 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину. До этого он трижды поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Первый диалог состоялся 28 января, лидеры обсудили вопрос гарантий безопасности российских границ.

О том, что поиск дипломатического решения по ситуации с Украиной должен являться приоритетом, было сказано и в заявлении по итогам встречи Макрона и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. При этом стороны договорились продолжать совместную работу, направленную на разработку пакета антироссийских санкций, которые «вступят в силу немедленно, если Россия продолжит вторжение на Украину».