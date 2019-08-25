https://static.news.ru/photo/7b7e81b4-c731-11e9-909d-fa163e074e61_660.jpg Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Mustafa Alkac/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По ситуации с Ираном каждая страна из «Большой семёрки» выступает самостоятельно. Формат не выдаёт мандатов на такие заявления. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Семерка» - это неформальный клуб, в нем нет мандатов, - заметил французский лидер.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа. Глава белого дома ранее заявил, что «не обсуждал» предоставления мандата Макрону на ведение переговоров с Ираном.

Когда я говорю об Иране, я говорю от имени Франции, но с учётом прошедшего в субботу обмена по этому вопросу, - подчеркнул Макрон.

Ранее Макрон предложил Трампу вернуть Иран к выполнению его обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, писал News.ru.