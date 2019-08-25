По ситуации с Ираном каждая страна из «Большой семёрки» выступает самостоятельно. Формат не выдаёт мандатов на такие заявления. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Семерка» - это неформальный клуб, в нем нет мандатов, - заметил французский лидер.
Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа. Глава белого дома ранее заявил, что «не обсуждал» предоставления мандата Макрону на ведение переговоров с Ираном.
Когда я говорю об Иране, я говорю от имени Франции, но с учётом прошедшего в субботу обмена по этому вопросу, - подчеркнул Макрон.
Ранее Макрон предложил Трампу вернуть Иран к выполнению его обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, писал News.ru.