Макрон не исключил отправку войск на Украину: что сказал президент Франции

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Эммануэль Макрон

На конференции в Париже обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, заявил на пресс-конференции по итогам мероприятия французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, с течением времени ничего исключать нельзя. Что еще сказал политик, чем Украине может помочь Израиль и кого генсек НАТО считает виновным в отступлении ВСУ из Авдеевки — в материале NEWS.ru.

Станет ли Запад стороной конфликта на Украине

По словам Макрона, обсуждения на конференции в Париже проходили в свободной и прямой манере, однако присутствующие не пришли к консенсусу по отправке войск на Украину.

«Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя», — сказал политик.

Макрон также указал, что западные союзники Киева создали коалицию по поставкам в страну дальнобойного оружия. Она станет девятой по счету и займется поставками на Украину ракет и бомб средней и большой дальности. Президент напомнил, что уже создано восемь коалиций, каждая из которых была посвящена отправке Киеву отдельных видов боеприпасов.

Кого Запад хочет привлечь к поставкам боеприпасов ВСУ

Западные союзники украинского государства планируют изучить возможность привлечения третьих стран для поставок боеприпасов Киеву, рассказал Макрон.

«Поставка боеприпасов Украине — это приоритет приоритетов. Мы намерены использовать до конца наши запасы и составим перечень третьих стран, которые могли бы быть привлечены к поставкам боеприпасов», — подчеркнул политик.

В конференции в Елисейском дворце участвовали канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 государств Евросоюза. США на встрече представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию — министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Чем Израиль может помочь Украине

Израиль в настоящее время работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотных летательных аппаратов, сообщил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН постоянный представитель еврейского государства в международной организации Гилад Эрдан.

Он также рассказал, что в первые недели конфликта Тель-Авив направил Киеву более 100 тонн гуманитарного оборудования, сотни украинцев прошли лечение в больницах страны.

Кого Столтенберг обвинил в потере Авдеевки

Отсутствие решения США по оказанию дальнейшей помощи Украине привело к тому, что ВСУ потеряли Авдеевку, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также отметил, что нерешительность Штатов в целом влияет на ситуацию на поле боя.

«Нерешительность США уже оказывает влияние на ситуацию на поле боя. Это не только уменьшает число боеприпасов, которое [украинские] военные получают на линии фронта. <...> Мы видели последствия этого в Авдеевке, которую украинцы оставили несколько дней назад», — сказал генсек.

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