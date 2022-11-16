Макрон назвал потенциально важнейшего посредника по Украине Макрон: Китай в ближайшие месяцы станет важнейшим посредником по Украине

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Китай может сыграть важнейшую роль в деэскалации военного конфликта на Украине, считает президент Франции Эммануэль Макрон. На пресс-конференции после саммита «Большой двадцатки» на Бали он подчеркнул, что КНР может выступить в роли посредника в ближайшие месяцы с целью ослабить удары зимой, передает Reuters.

Я убежден, что Китай может сыграть на нашей стороне более важную посредническую роль в ближайшие месяцы, чтобы предотвратить, в частности, более масштабные наземные удары в начале февраля, — сказал Макрон.

Помимо этого, глава государства рассказал, что обсудил с китайским коллегой Си Цзиньпином возможность визита в Пекин в следующем году.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров. В создании условий для этого должно участвовать международное сообщество, отметил он. Си Цзиньпин, говоря об условиях, которые должно создать «международное сообщество», отметил, что Пекин в этом будет «играть свою конструктивную роль».

14 ноября Си Цзиньпин и президент США Джо Байден по итогам встречи на полях саммита G20 в Индонезии выступили против использования ядерного оружия на Украине. Лидеры стран также обменялись взглядами по ключевым вопросам регионального и мирового характера.