Макрон назвал переговоры с Путиным «насыщенными и содержательными»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разговор в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным был «насыщенным и содержательным». Мир можно спасти, если запустить механизмы доверия, отметил он в Instagram.

Необходимо работать вместе, чтобы сохранить стабильность, мир и привести в действие механизмы доверия. Мы в этом уверены, — написал глава Пятой республики.

Он добавил, что в вопросе Украины следует продвигаться в выполнении минских договорённостей. Деэскалации и гарантий безопасности в Европе можно добиться лишь с помощью диалога, считает Макрон.

Нет никакого другого пути к разумным решениям, кроме диалога. Нужно идти по этому пути, чтобы восстановить процесс деэскалации, получить гарантии безопасности на границах нашей Европы, — заключил французский лидер.

Ранее стало известно, что визиты Эммануэля Макрона в Москву и Киев прошли на фоне обострившейся обстановки, но, по мнению экспертов, дали надежду на урегулирование российско-украинского противостояния. Сам Макрон заявил, что лидеры двух стран заверили его в приверженности Минским соглашениям. Единственный вариант урегулированию кризиса — это политический путь, отметил он.