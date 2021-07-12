Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины завершится к празднику Победы 9 мая. Он добавил, что президент России Владимир Путин хочет приурочить итог специальной операции к празднику победы над германским фашизмом в Великой Отечественной войне. Об этом он рассказал в интервью изданию Le Point.

Он также выразил уверенность в том, что российский лидер намерен довести операцию до конца. Президент Путин в свою очередь заявил, что происходящие события на Украине — трагедия. Он добавил, что Россия, Белоруссия и Украина — триединый народ. По его словам, специальная военная операция России на Украине является правильным шагом, другого выбора у Москвы не было. Глава государства подчеркнул, что все поставленные цели будут достигнуты. Главной задачей он назвал оказание помощи жителям Донбасса.

Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг ранее заявил, что большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны. Он добавил, что Индия получает российскую нефть по дисконтной цене. Он выступил против идеи введения эмбарго на поставки российского газа. Он добавил, что отказ от поставок российского газа никак не повлияет на спецоперацию на Украине.