Макрон нанесет России урановый удар из Казахстана

Фото: Francois Mori/AP/TASS

Президенты Франции и Казахстана Эммануэль Макрон и Касым-Жомарт Токаев (справа налево)

Президент Франции отправляется в Казахстан и Узбекистан под формальным предлогом обеспечения своей атомной энергетики азиатским ураном, месторождения которого разрабатывают французские компании. На самом деле Эммануэль Макрон преследует своим вояжем сразу две цели.

Кто первый европейский дипломат

Давно известно, что Макрон стремится стать самой заметной фигурой в общеевропейской внешней политике. Уровня фрау Меркель в ее лучшие годы. Время от времени он даже пытается говорить как бы от лица всего европейского сообщества. Однако в плане налаживания связей с постсоветской Средней Азией Макрон явно отстал от своих влиятельных коллег по НАТО. То лидеры четырех азиатских стран встречаются в Нью-Йорке с Джо Байденом, то они в полном составе летят в Берлин для конфиденциальных бесед с Олафом Шольцем. Не счесть встреч министров иностранных дел Евросоюза и постсоветской Азии в том же формате.

И вот месье Эммануэль решил лично нанести визит на новую для него геополитическую территорию. Формально для обсуждения надежных поставок местного урана, столь необходимого для самой крупной в Европе французской системы атомной энергетики. Ведь пока Германия страдает от своей «зеленой энергетики», французы множат число своих мирных реакторов.

А потому Макрон, по его собственным словам, будучи в общем антироссийском тренде, решил снизить зависимость от наших урановых поставок. Проблема, однако, в том, что от продукции Росатома не отказываются даже американцы, а французская фирма Оrion и так успешно добывает радиоактивное сырье в том же Казахстане. Не в уране явно дело.

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Эммануэль Макрон

Роман с объединенным Югом

Сказать по правде, большого интереса в плане экономики для объединенного Запада постсоветская Средняя Азия не представляет. Общее население четырех стран — менее 80 млн. Рынок не слишком емкий. Сырьевых товаров, которые производят в этих государствах, на мировых рынках хватает. А главное — коммуникации затруднены, прямого выхода в Мировой океан они не имеют.

Но у Макрона, как и у его коллег, есть две взаимосвязанные задачи. Прежде всего это борьба за политические симпатии глобального Юга, который под влиянием России и Китая не просто пришел в движение, но и стал показывать зубы. Массовое вытеснение тех же французов из африканской зоны их постколониального влияния — лучшее тому доказательство.

Строительство нового миропорядка, которое явно идет не по «дерзкому» американскому сценарию, заметно волнует Запад, теряющий на глазах свое влияние даже в ООН. Поэтому внешнеполитическая активность французского президента вписывается в общие усилия на этом геополитическом фронте, сверхзадача которого — попытка усилить изоляцию России.

Сыграть на азиатской многовекторности

Наладив доверительные связи с нынешним армянским руководством и даже договорившись о продаже Еревану французских вооружений, Макрон решил добиться сходного результата в Астане. Тем более что и нашим историческим партнерам в этом регионе явно не чужда игра в популярную ныне многовекторность.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев активно подает пример новой гибкой политики. С одной стороны, в Казахстане обещают закрыть каналы параллельного экспорта в Россию санкционных товаров двойного назначения, россиянам перестают там оформлять кредитные карточки. Но с другой — Токаев просит значительно увеличить прокачку казахстанского черного золота по нашему нефтепроводу «Дружба» в Европу.

Фото: akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Другое дело, что пока выгоды от экономических отношений с Россией, которая заодно поглощает избыток рабочей силы и защищает азиатские страны от цветных революций, перевешивают западные посулы. Бесполезно же соблазнять Астану и Ташкент перспективами вступления в Евросоюз. Но Макрон может сделать акцент на важности расширения для азиатских партнеров зоны политического маневрирования. А Астана с Ташкентом могут увидеть в романе с Парижем перспективы косвенного давления на Россию в решении ряда вопросов. Одним словом, большая игра началась.

Читайте также:

Трампу предрекли победу на выборах президента США в 2024 году

Украину предупредили об угрозе военного коллапса

Первый крупный конкурент Трампа выбыл из президентской гонки в США

В США рассказали о победе России в битве за Ближний Восток