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Макрон набирает 51,57% голосов после подсчёта 45% бюллетеней

22:37, 24 апреля 2022
Макрон набирает 51,57% голосов после подсчёта 45% бюллетеней
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Эммануэль Макрон набирает 51,57% голосов во втором туре президентских выборов во Франции. Показатель его соперницы Марин Ле Пен после подсчёта 45% бюллетеней составляет 48,43%, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Пятой республики.

Лидер партии «Национальное объединение» Ле Пен признала своё поражение ещё до окончательного подсчёта голосов. При этом она заявила, что партия теперь станет готовиться к борьбе на парламентских выборах.

В выборах могли участвовать до 49 миллионов французов. Официальные итоги голосования обнародуют 27 апреля, сделает это председатель Конституционного суда Франции.

Ранее стало известно, что первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал ожидаемой победу Эммануэля Макрона на выборах президента Франции во втором туре. По словам парламентария, амбиции стать основным политиком в Европе у действующего французского президента сейчас выше, чем у кого-либо.

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