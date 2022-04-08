Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчёта 95% бюллетеней

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует по итогам обработки 95% бюллетеней в первом туре президентских выборов. Он набрал 27,41% голосов, об этом свидетельствуют данные МВД Франции, пишет ТАСС.
Марин Ле Пен с небольшим отрывом
Подсчёт голосов в Париже показала, что нынешний президент страны лидирует с очень большим отрывом от своего главного конкурента. У Эммануэля Макрона 38,99% голосов, у Марин Ле Пен — 5,39%, она занимает только шестое место. В лидерах — Меланшон с результатом 24,52% и Земмур с 9,71% голосов.
Второй тур президентских выборов Франции назначен на 24 апреля.
Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон и лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прошли во второй тур президентских выборов. Земмур призвал своих сторонников отдать голоса за Ле Пен.