Макрон лидирует в первом туре выборов после обработки 65% голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон выходит вперёд в первом туре выборов после обработки 65% голосов во Франции. Он набирает 27,03%, кандидат в президенты Марина Ле Пен — 26,88%, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Их ближайший конкурент в президентской гонке Жан-Люк Меланшон, лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» набирает 18,41%. Он уже выразил разочарование предварительными результатами, а также призвал своих сторонников не голосовать во втором туре за Ле Пен.

На четвёртом месте — основатель движения «Реконкиста» Эрик Земмур, он набрал 6,65% голосов. Кандидат от партии «Республиканцы» Иль-де-Франс Валери Пекресс набирает 4,7%. У кандидата от партии «Европа — Экология — «Зелёные» Яника Жадо — 4,2%.

После подсчёта 70% голосов Эммануэль Макрон набирает 27,7% голосов, Марин Ле Пен — 26,65%.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, занимающая второе место в предвыборной гонке, пообещала повысить уровень безопасности в стране и стать президентом «для всех французов». Кандидат в президенты Франции призвала всех, кто не голосовал в первом туре за действующего президента Эммануэля Макрона, голосовать за неё.