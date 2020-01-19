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Международное сообщество должно сформировать долгосрочную схему по сдерживанию Ирана, чтобы у этой страны не появилось ядерное оружие. К такому взаимному согласию пришли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Политики пообщались «на полях» конференции по Ливии в Берлине.

По Ирану лидеры подчеркнули свою приверженность ядерному соглашению. <...> Они сошлись на важности деэскалации и совместной работы с международными партнёрами по поиску дипломатического урегулирования нынешних трений, — цитирует РИА Новости заявление, поступившее из офиса британского премьера.

В начале января Иран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг», и заявил, что отныне «ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось». Несмотря на это, Тегеран заверил, что готов продолжать сотрудничать с МАГАТЭ и вернуться к выполнению обязательств, если будут отменены санкции и обеспечены интересы Исламской Республики, предусмотренные ядерной сделкой.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что США и Европа демонстрируют различные подходы в отношениях с Ираном, однако в настоящее время необходимо поддерживать переговоры. По его словам, хотя американская сторона в одностороннем порядке отказалась от ядерного соглашения и решила перейти к максимальному давлению, Европа намерена добиться прогресса с помощью обсуждения ситуации.