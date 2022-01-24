Макрон: ЕС должен ответить на предложения РФ по безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен участвовать в подготовке ответа на предложения России о безопасности, озвученные в декабре 2021 года. Своё заявление он сделал после участия в видеоконференции с европейскими лидерами, которую организовали по инициативе президента США Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Елисейский дворец.
Темой обсуждения на видеоконференции стала Украина. Ситуацию вокруг неё также
Своим партнёрам президент республики заявил о важности того, чтобы Европейский союз мог в полной мере участвовать в подготовке ответа, который надлежит сделать на российские предложения декабря прошлого года, — отметили в Елисейском дворце.
Ранее стало известно, что Джо Байден рассказал о «полном единодушии» по время разговора с европейскими лидерами по Украине. Беседа состоялась по видеосвязи, она касалась ситуации с «российской агрессией». Президент США назвал встречу «очень, очень, очень хорошей».