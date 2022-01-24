Макрон: ЕС должен ответить на предложения РФ по безопасности

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Великобритания, которая открыта для туризма, с 11 февраля отменяет десятидневный карантин для не привитых от коронавируса путешественников, заявил министр транспорта Грант Шэппс. По его словам, другое решение — отмена сдачи ПЦР-теста при въезде в страну для вакцинированных иностранцев, сообщает РИА Новости.

С 4 часов утра 11 февраля полностью вакцинированные путешественники, прибывающие в Англию, не должны будут по прибытии сдавать экспресс-тесты, — отметил Шэппс. Он пояснил, что норма о необходимости тестов для...