Макрон бежит от парижского бунта в Пекин Завтра французский президент отправляется в Китай в кампании с главой еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Фото: Aurelien Morissard/imago-images.de/Global Look Press

Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен

Завтра французский президент отправляется в Китай в кампании с главой еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. И хоть гранд дама не примет участие в мероприятиях в рамках госвизита Эммануэля Макрона, ее присутствие рядом с французским коллегой должно, видимо, означать, что Париж готов говорить от лица всей Европы и берет на себя функции главного посредника во все более напряженных отношениях Старого Света с Поднебесной.

Другое дело, что фрау Урсула после серии своих заявлений на китайскую тему станет для коллеги скорее обузой, чем тайным орудием. А наговорила глава еврокомиссии много. Ничего не забыла. Ни пресловутых нарушений прав человека, ни использования китайцами торговли в качестве оружия, ни обиды за маленькую Литву, которая установила отношения с Тайванем, но почему-то в Пекине такой ход не оценили. Об ультиматуме резко прервать отношения с Москвой и срочно позвонить Зеленскому и говорить не приходится. Похоже, что недавний неудачный визит в Китай Олафа Шольца покажется дипломатическим триумфом по сравнению с очевидными итогами вояжа Урсулы фон дер Ляйен.

Но главное внимание привлечет к себе, конечно, Макрон, который бросает охваченный беспощадным, но не бессмысленным бунтом Париж, чтобы, как он сам анонсировал, привлечь Пекин к поиску путей выхода из украинского кризиса. Понятно, что китайцы иронично комментируют действия Макрона, у которого буквально на пиджак падают искры от парижских костров, а сам он считает себя в праве поучать, как действовать одной из супердержав.

Фото: IMAGO/LIONEL URMAN/Global Look Press Эммануэль Макрон

Изначально позиции сторон явно не равны. Европейцы все больше устают от украинского кризиса и необходимости поддерживать киевский режим, не смотря на растущие глобальные, прежде всего экономические, проблемы. Европейцы теряют деньги, динамику развития, конкурентоспособность. Размывается их образ будущего. А над китайцами, что называется, не каплет.

Они остаются одними из главных бенефициаров сложившейся ситуации, замкнув на себя наши дисконтные поставки углеводородов и занимая на нашем рынке ниши, которые вынуждены оставлять европейцы. К тому же в Пекине далеко не секрет ограниченная дееспособность европейских лидеров, уступивших свою международную субъектность Соединенным Штатам. А поскольку в последнее время отношения Пекина и Вашингтона обострились, то, тем более, никакой веры европейским эмиссарам у председателя Си быть не может.

Тем не менее, Макрона примут со всеми почестями, заверят в уважении добрых традиций франко-китайских отношений. Посветят во все нюансы выдвинутой Китаем программы мира. Перехватят инициативу и уже от своего имени посетуют на порочную практику экономических санкций, наносящих большой вред общей экономике и на опасную тенденцию обеспечения своей безопасности за счет других стран.

Не исключено, впрочем, что сам Макрон «унесет в клюве» какие-нибудь прибыльные контракты с китайскими партнерами, позабыв о недавно продемонстрированной решимости Евросоюза начать всячески ограничивать деловые связи с Поднебесной. Но в ситуации кризиса каждый за себя.