https://static.news.ru/photo/35e13972-33a0-11ea-a9ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) готов оказать помощь в расследовании крушения в Тегеране украинского самолета. Для этого необходимо обращение Ирана.

Учитывая международное признание МАК как независимого органа расследования, огромный опыт МАК при расследовании более 800 авиационных происшествий, наличие необходимого оборудования и специалистов, имеющих опыт расследований с самолётами типа Boeing 737, в случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования, — сообщили в МАК, отвечая на запрос ТАСС.

В пресс-службе отметили, что иранская сторона информировала МАК о катастрофе, но по вопросам её участия в расследовании не обращалась.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту было 176 человек. Это граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

Расследованием инцидента занимается группа украинских и иранских специалистов. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский договорился о сотрудничестве в выяснении причин авиакатастрофы с канадской стороной.



Бортовые самописцы Boeing 737 будут вскрыты 10 января лаборатории аэропорта Мехрабад. Если иранская сторона не сможет их расшифровать, то прибегнет к помощи России, Франции, Канады или Украины. По словам высокопоставленных должностных лиц иранской Организации гражданской авиации, на получение данных из чёрных ящиков может уйти до двух месяцев. Версия иранской стороны об авиакатастрофе — возгорание двигателей самолёта.

Украинские специалисты рассматривают семь версий причин крушения. Часть из них не разглашается. Общественности были заявлены три: поражение лайнера зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя воздушного судна по техническим причинам.

Ранее NEWS.ru писал, что разведывательный спутник США перед крушением украинского Boeing 737 в Тегеране зафиксировал тепловой след двух иранских ракет, приближавшихся к самолёту. С заявлением о том, что крушение лайнера произошло по этой причине, выступили также премьер-министры Канады и Великобритании.