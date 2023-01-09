Столкновения демонстрантов с конной полицией в центре бразильской столицы
Минувшие выходные в Бразилии выдались жаркими: 8 января сторонники экс-главы республики Жаира Болсонару взяли штурмом рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту, а также здания Верховного суда, конгресса и еще некоторых министерств.
Действующий лидер республики Лула да Силва, который в это время находился в рабочей поездке в штате Сан-Паулу, распорядился ввести в столицу войска. В итоге спустя примерно три часа силы правопорядка вернули контроль над правительственными учреждениями. Но беспорядков подобного масштаба страна не помнит.
Напомним, социалист да Силва, уже находившийся у власти в 2003–2010 годах, официально принес присягу всего неделю назад — 1 января. В свою очередь, сторонники Болсонару, не признающие его поражение на выборах, устраивали протесты с прошлого октября. Самые яркие кадры «майдана» в Бразилиа — в подборке NEWS.ru.
Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару во время столкновений с сотрудниками полиции
Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress
Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару во время столкновений с сотрудниками полиции
Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress
На улицах Бразилиа 8 января было жарко
Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress
На улицах Бразилиа 8 января было жарко
Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress
Сторонники Болсонару во дворце Планалту
Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress
Сторонники Болсонару во дворце Планалту
Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress
В ходе столкновений в Бразилиа полиция задержала до 400 человек
Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress
В ходе столкновений в Бразилиа полиция задержала до 400 человек
Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress
Сам Жаир Болсонару, который находится за пределы Бразилии, поспешил откреститься от протестов, совершаемых от его имени
Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress
Сам Жаир Болсонару, который находится за пределы Бразилии, поспешил откреститься от протестов, совершаемых от его имени
Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress
Арестованные сторонники экс-президента Бразилии Болсонару
Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress
Арестованные сторонники экс-президента Бразилии Болсонару
Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress
Сотрудник полиции во время беспорядков в Бразилиа
Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress
Сотрудник полиции во время беспорядков в Бразилиа
Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress
Протестующим удалось захватить рабочую резиденцию главы государства
Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress
Протестующим удалось захватить рабочую резиденцию главы государства
Фото: Ton Molina/Global Look Press
Так изнутри выглядит дворец Планалту, куда ворвались демонстранты
Фото: Ton Molina/Global Look Press
Так изнутри выглядит дворец Планалту, куда ворвались демонстранты