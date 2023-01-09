Минувшие выходные в Бразилии выдались жаркими: 8 января сторонники экс-главы республики Жаира Болсонару взяли штурмом рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту, а также здания Верховного суда, конгресса и еще некоторых министерств.

Действующий лидер республики Лула да Силва, который в это время находился в рабочей поездке в штате Сан-Паулу, распорядился ввести в столицу войска. В итоге спустя примерно три часа силы правопорядка вернули контроль над правительственными учреждениями. Но беспорядков подобного масштаба страна не помнит.

Напомним, социалист да Силва, уже находившийся у власти в 2003–2010 годах, официально принес присягу всего неделю назад — 1 января. В свою очередь, сторонники Болсонару, не признающие его поражение на выборах, устраивали протесты с прошлого октября. Самые яркие кадры «майдана» в Бразилиа — в подборке NEWS.ru.

 

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару во время столкновений с сотрудниками полиции

Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару во время столкновений с сотрудниками полиции

На улицах Бразилиа 8 января было жарко

Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress

На улицах Бразилиа 8 января было жарко

Сторонники Болсонару во дворце Планалту

Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress

Сторонники Болсонару во дворце Планалту

В ходе столкновений в Бразилиа полиция задержала до 400 человек

Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress

В ходе столкновений в Бразилиа полиция задержала до 400 человек

Сам Жаир Болсонару, который находится за пределы Бразилии, поспешил откреститься от протестов, совершаемых от его имени

Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress

Сам Жаир Болсонару, который находится за пределы Бразилии, поспешил откреститься от протестов, совершаемых от его имени

Арестованные сторонники экс-президента Бразилии Болсонару

Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress

Арестованные сторонники экс-президента Бразилии Болсонару

Сотрудник полиции во время беспорядков в Бразилиа

Фото: IMAGO/Ton Molina/Globallookpress

Сотрудник полиции во время беспорядков в Бразилиа

Протестующим удалось захватить рабочую резиденцию главы государства

Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress

Протестующим удалось захватить рабочую резиденцию главы государства

Так изнутри выглядит дворец Планалту, куда ворвались демонстранты

Фото: Ton Molina/Global Look Press

Так изнутри выглядит дворец Планалту, куда ворвались демонстранты