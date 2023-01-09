«Майдан» по-бразильски: как сторонники экс-президента Конгресс штурмовали

Фото: Matheus Alves/dpa/Globallookpress

Столкновения демонстрантов с конной полицией в центре бразильской столицы

Минувшие выходные в Бразилии выдались жаркими: 8 января сторонники экс-главы республики Жаира Болсонару взяли штурмом рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту, а также здания Верховного суда, конгресса и еще некоторых министерств.

Действующий лидер республики Лула да Силва, который в это время находился в рабочей поездке в штате Сан-Паулу, распорядился ввести в столицу войска. В итоге спустя примерно три часа силы правопорядка вернули контроль над правительственными учреждениями. Но беспорядков подобного масштаба страна не помнит.

Напомним, социалист да Силва, уже находившийся у власти в 2003–2010 годах, официально принес присягу всего неделю назад — 1 января. В свою очередь, сторонники Болсонару, не признающие его поражение на выборах, устраивали протесты с прошлого октября. Самые яркие кадры «майдана» в Бразилиа — в подборке NEWS.ru.