Магнитная буря произошла в атмосфере Земли

https://static.news.ru/photo/59f426c0-7a68-11eb-ad97-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

В атмосфере Земли прошла умеренная магнитная буря. Она началась в 06:00 по столичному времени и закончилась через три часа, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

За последние 24 часа произошли следующие магнитные бури: магнитная буря уровня G2 (умеренная) с 06:00 по 09:00, — говорится в сообщении исследователей, опубликованном на официальной сайте лаборатории.

Магнитная буря такого уровня является средней по своей мощности. Самое слабое возмущение атмосферы, которое можно назвать бурей, носит название G1. После же следуют G2, G3 (сильная буря), G4 (очень сильная буря) и G5 (экстремально сильная буря).

Буря произошла после слабой вспышки на Солнце. Предполагается, что геомагнитное поле Земли ещё будет колебаться в ближайшие несколько дней.

Ранее NEWS.ru писал, что магнитные бури не могут оказать существенного влияния на здоровье человека. Такое мнение высказал заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

По его мнению, ухудшение самочувствия в такие периоды не более чем самовнушение. Если метеозависимый человек не будет знать про магнитную бурю, то он по своему состоянию даже не догадается, что она была, считает учёный.