Магазины Chanel требуют от покупателей не носить продукцию в России

Магазины Chanel за рубежом продолжают продавать клиентам из России люксовые товары, но перед получением желанной покупки россиянам придётся подписать бумагу об отказе вывозить его в Россию. Одним из «осуждающих» стала музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая поделилась переживаниями в своём Telegram-канале.

Для меня, как для человека, который более 20 лет покупал вещи Chanel и Chanel Haute Couture, а также сидел на их показах на первом ряду — это шок, шок и шок!!! — негодовала телеведущая и продюсер.

Рудковская отметила, что «вопиющую историю» ей рассказала подписчица, которой отказывались продавать сумку в одном из торговых центров Дубая без подписания документа, согласно которому клиент гарантирует, что не повезёт обновку в Россию.

Для человека, который оставил там более миллиона евро за эти годы — это даже как-то унизительно, — возмутилась Рудковская.

Напомним, ранее французские люксовые бренды приостановили деятельность на территории России. Таким образом без продукции остались российские клиенты Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton Moet Hennessy, Hermes, Cartier и Chanel. Модный дом Chanel объяснил временное закрытие магазинов «неопределённостью» ситуации в России.