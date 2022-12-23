Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится разместить постоянные миссии экспертов по ядерной безопасности на всех украинских АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС, говорится в заявлении регулятора, опубликованном на его сайте. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о том, что агентство обеспечит присутствие своих экспертов на территории всех украинских АЭС.
МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп МАГАТЭ на четырех других украинских ядерных объектах — Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях (АЭС), а также на Чернобыльской площадке, о чем на прошлой неделе договорились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси, — говорится в заявлении.
Эти миссии будут направлены «на оказание технической поддержки и помощи по мере необходимости, чтобы помочь поддерживать высокий уровень ядерной и физической безопасности.
13 декабря Гросси и Шмыгаль договорились о том, что МАГАТЭ разместит своих экпертов на территории всех украинских АЭС. Их присутствие обусловлено активизацией усилий по недопущению ядерной аварии в условиях вооруженного конфликта.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ «добилось вывода тяжелых и легких вооружений» с территории Запорожской АЭС. Французский лидер также отметил, что обсуждаются «практические детали» соглашения по защите атомной станции. Официальных сообщений об отводе украинских войск от ЗАЭС не поступало.