МАГАТЭ заявило о готовности разместить постоянные миссии на украинских АЭС МАГАТЭ готовится разместить постоянные группы экспертов на украинских АЭС, включая Чернобыль

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится разместить постоянные миссии экспертов по ядерной безопасности на всех украинских АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС, говорится в заявлении регулятора, опубликованном на его сайте. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о том, что агентство обеспечит присутствие своих экспертов на территории всех украинских АЭС.

МАГАТЭ готовится к постоянному размещению групп МАГАТЭ на четырех других украинских ядерных объектах — Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской атомных электростанциях (АЭС), а также на Чернобыльской площадке, о чем на прошлой неделе договорились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и генеральный директор МАГАТЭ (Рафаэль) Гросси, — говорится в заявлении.

Эти миссии будут направлены «на оказание технической поддержки и помощи по мере необходимости, чтобы помочь поддерживать высокий уровень ядерной и физической безопасности.

13 декабря Гросси и Шмыгаль договорились о том, что МАГАТЭ разместит своих экпертов на территории всех украинских АЭС. Их присутствие обусловлено активизацией усилий по недопущению ядерной аварии в условиях вооруженного конфликта.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ «добилось вывода тяжелых и легких вооружений» с территории Запорожской АЭС. Французский лидер также отметил, что обсуждаются «практические детали» соглашения по защите атомной станции. Официальных сообщений об отводе украинских войск от ЗАЭС не поступало.