МАГАТЭ: Запорожскую АЭС переключили на резервное питание после обстрелов

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская атомная станция лишилась доступа ко внешнему электроснабжению после серии ночных обстрелов, сообщает в свежем докладе Международное агентство атомной энергии (МАГАТЭ). В публикации говорится, что ЗАЭС начала получать питание от резервных дизельных генераторов. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз заявил о необходимости создания безопасной зоны вокруг атомной станции.

Украинская ЗАЭС снова лишилась доступа к внешнему электроснабжению после ночного обстрела, и теперь она получает резервное питание от своих аварийных дизель-генераторов. <...> Дизель-генераторы станции начали работать в автоматическом режиме после отключения станции как от основной линии электропередачи 750 кВ, так и от резервных внеплощадочных источников электроснабжения от линии 330 кВ, — сообщают авторы доклада.

Они подчеркивают, что поврежденные линии электропередачи находятся на территориях, которые контролируются Украиной. В настоящий момент на одном из участков проводятся ремонтные работы.

Ранее утром секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ сообщил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС. По его словам, силы СБУ продолжают обстрелы станции, несмотря на визит делегации МАГАТЭ.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на Запорожской АЭС предотвращен теракт, готовившийся с весны. По его словам, на территории станции найден схрон со взрывчаткой, который украинские войска оставили еще в феврале — марте 2022 года. Украинская сторона предполагала, что подрыв в нужное время осуществит один из сотрудников ЗАЭС, которого удастся завербовать, уверен Рогов.

Взрывом могло уничтожить тепломагистраль, которая связывает атомную станцию с Энергодаром. В результате теракта население города осталось бы на зиму без тепла, утверждает член ВГА.