МАГАТЭ: восстановлена резервная линия электропередачи к ЗАЭС МАГАТЭ сообщило о восстановлении второй резервной линии электропередачи к Запорожской АЭС

Фото: Russian Look/Global Look Press

Запорожская АЭС

Вторая резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС восстановлена. Об этом сообщили в МАГАТЭ. Она даст возможность обеспечивать станцию внешней электроэнергией.

По информации агентства по ядерной энергетике, восстановление второй линии позволит оставлять одну из линий в резерве. Кроме того, это позволит обеспечивать станцию внешней электроэнергией, она необходима для охлаждения реактора и других защитных функций во время остановки.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг станции после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.

Также сообщалось, что в ночь на 11 сентября на Запорожской АЭС остановили работу шестого энергоблок. Это был последний работавший блок на станции.

В настоящее время ЗАЭС находится под контролем военнослужащих из России.