МАГАТЭ подтвердило, что в Иране началось обогащение урана

https://static.news.ru/photo/2aad8a24-4eb1-11eb-aefd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию о том, что в Иране началось обогащение урана до 20%, что достаточно для производства ядерного оружия.

4 января Тегеран запустил на объекте в Фордо процесс обогащения урана до уровня 20%. МАГАТЭ после предоставления обновлённого ВИК (вопросника по информации о конструкции) подтвердило это.

Агентство провело ПИК (проверку информации о конструкции. — NEWS.ru) на площадке и подтвердило, что баллон с 137,2 кг урана концентрацией до 4,1% был подключён к линии подачи и началось производство UF6 (гексафторида урана.— NEWS.ru), обогащённого до 20%, — заявил постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

Ранее в докладе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщалось, что Иран планирует установить ещё три каскада усовершенствованных центрифуг IR-2m на заводе по обогащению урана в Натанзе, сообщает ТАСС.

Власти Ирана решили форсировать принятие закона об увеличении уровня обогащения урана из-за известий об убийстве учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он был главой центра исследований при Министерстве обороны страны. Если закон примут, то он обяжет правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащённого до 20%.

Как сообщал NEWS.ru, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что убийство учёного-ядерщика Мохсена Фахризаде является терактом с целью провокации Ирана.