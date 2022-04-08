МАГАТЭ: Украина провела первую ротацию сотрудников Чернобыльской АЭС

Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что на АЭС в Чернобыле была проведена ротация персонала в первый раз за последние три недели, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он назвал данную новость позитивным изменением, необходимым для благополучия сотрудников атомной электростанции. Гросси уточнил, что провести данную операцию нужно было для того, чтобы обеспечить безопасность и надёжную работу внутри станции.

Украина сообщила сегодня МАГАТЭ, что провела первую ротацию персонала на Чернобыльской атомной электростанции за три недели и только вторую с конца февраля, когда российские войска окружили станцию, — сказано в сообщении.

Гросси также подчеркнул, что украинские специалисты зафиксировали повреждения аналитических лабораторий, отвечающих за радиационный контроль на станции. В заявлении отмечается, что повреждения получили информационно-коммуникационный центр и линии связи.

Был разграблен информационно-коммуникационный центр, разрушены части его линий связи и отключена автоматическая передача данных радиационного контроля, — сказано в официальном заявлении Гросси.

9 апреля МАГАТЭ сообщило, что Украина проинформировала агентство о постепенном восстановлении контроля за ядерной и радиационной безопасностью на ЧАЭС. Тем не менее в агентстве заявили, что на объекте по-прежнему не хватало света персоналу для проведения ремонта, который был остановлен в конце февраля.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о том, что представители России в ходе встречи в Калининграде подтвердили информацию о том, что российские силы покинули Чернобыльскую АЭС на Украине.