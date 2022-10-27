МАГАТЭ сообщит итоги расследования о «грязной бомбе» на Украине МАГАТЭ сообщит общественности итоги расследования о «грязной бомбе» на Украине

Фото: magateorg/facebook.com

Целью проверок инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Украине станет обнаружение любой незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой «грязных бомб». Об этом говорится в сообщении агентства. Проверку было решено провести в связи с информацией о возможной провокации в стране с использованием ядерных материалов. Она пройдет в двух пунктах Украины.

Цель визитов <...> на этой неделе — обнаружить любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материалы, связанные с разработкой «грязных бомб». Месяц назад МАГАТЭ проинспектировало один из двух пунктов, и там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов, — говорится в сообщении агентства.

Ранее было заявлено, что инспекция пройдет в Киеве и в Желтых водах.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство представит свои выводы по итогам проверки Совету управляющих и общественности.

Инспекторы МАГАТЭ проведут независимую проверку в этих местах, чтобы обнаружить любое перенаправление ядерного материала, находящегося под гарантиями, любое незаявленное производство или переработку ядерного материала в этих двух местах и гарантировать отсутствие незаявленных ядерных материалов и деятельности, — сказал Гросси.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что эксперты МАГАТЭ отправятся в Киев и Желтые Воды. Они поедут туда в связи с предупреждением Москвы о подготовке «грязной бомбы» украинской стороной. Прежде о возможном применении Киевом «грязной бомбы» говорили в Минобороны РФ.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также говорил, что уже в течение ближайших дней агентство начнет готовить визит на два украинских объекта.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что недоверие США и НАТО к сообщениям о «грязной бомбе», имеющейся у Украины, свидетельствует о несерьезном подходе к этой проблеме. По его словам, такой подход непозволителен на фоне серьезной опасности.