МАГАТЭ: Россия передала контроль над ЧАЭС украинскому персоналу

Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о возврате контроля над Чернобыльской АЭС, говорится в заявлении на сайте агентства. По информации украинской стороны, две колонны российских военных направились в сторону Белоруссии, ещё одна покинула Славутич, где проживает персонал станции, и также направилась в сторону Белоруссии.

Украина сегодня проинформировала МАГАТЭ о том, что российские силы, которые контролировали Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС) с 24 февраля, в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу и направили две колонны войск в сторону Белоруссии, — указывается в заявлении.

По информации украинской стороны, на территории Чернобыльской АЭС всё ещё находятся российские силы, но на Украине предполагают, что эти силы готовятся к уходу. Подтверждения этой информации от российской стороны нет.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство проводит тесные консультации с украинскими властями по вопросу отправки первой миссии организации в зону Чернобыльской АЭС. Это должно произойти в ближайшие несколько дней.

29 марта Гросси прибыл на Украину для начала миссии агентства по обеспечению безопасности украинских ядерных объектов в связи с военной спецоперацией России.

Украина заявила о потере контроля над Чернобыльской и Запорожской АЭС 12 марта. Тогда украинская сторона отправила уведомление в МАГАТЭ. В ответ гендиректор Гросси призывал к обеспечению безопасности ядерных объектов на фоне начала военной спецоперации. Он опасался ядерного заражения местности.