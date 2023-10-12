МАГАТЭ отреагировало на «ядерный инцидент» в Израиле В МАГАТЭ заявили, что не получали данные о ядерных инцидентах в Израиле

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) не получало информацию ни о каких ядерных происшествиях в Израиле, сообщает ТАСС. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в исследовательском центре Израиля в городе Димона произошел «ядерный инцидент».

Мы не получали какую-либо информацию, связанную с указанной публикацией, — сообщили в агентстве на запрос журналистов.

Накануне издание Jerusalem Post сообщило об «инциденте в сфере безопасности», который произошел в городе Димона на юге Израиля. Отмечается, что там располагается Ядерный исследовательский центр Израиля с реактором. При этом никаких подробностей газета не раскрыла, развитие этой истории не последовало.

Ранее «Бригады Аль-Кассама» (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что днем выпустили 50 ракет по городу Сдерот на юге Израиля. Мэр города Алон Давиди призвал военных провести эвакуацию жителей. Позже они сообщили, что дали ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона «в ответ на нападение на мирных жителей».

При этом военный эксперт Алексей Борзенко заявил, что при бомбардировке территории Израиля ХАМАС использует дешевые самодельные ракеты «Кассам». По его словам, данные ракеты являются неуправляемыми и не имеют блока наведения, поэтому работают по принципу «на кого бог пошлет».