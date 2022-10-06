Гроссии заявил, что МАГАТЭ продолжит считать ЗАЭС украинской

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) продолжит считать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) украинским объектом, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси. По его словам, этот вопрос относится к международному праву, передает Reuters.

Это вопрос относится к международному праву <...>. Мы хотим, чтобы война немедленно прекратилась, и, конечно, позиция МАГАТЭ заключается в том, что этот объект является украинским объектом, — сказал Гросси.

Ранее Гросси заявил, что вокруг Запорожской АЭС необходимо в срочном порядке создать зону ядерной безопасности. Он выразил обеспокоенность нестабильностью ситуации вокруг станции после нескольких недель обстрелов и отметил, что переговоры о создании «охранной зоны» уже начались.

В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с Гросси вопросы безопасности ядерных объектов на Украине, включая ЗАЭС. Россия намерена сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы принудить Киев прекратить обстрелы атомной станции.