МАГАТЭ оценило, понимают ли США невозможность запрета импорта урана РФ Гросси: США осознают нереалистичность запрета поставок урана из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация США понимает нереалистичность закона о запрете поставок российского урана, заявил в интервью «Известиям» глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Он обратил внимание, что при этом Вашингтон хочет укреплять и стимулировать местное производство. По мнению Гросси, это суверенное решение США.

Я знаю, что в США пытаются укрепить и стимулировать местное производство. Это их суверенное решение, у них есть право на это. Посмотрим, что из этого выйдет. Но думаю, что эти меры были приняты за рядом исключений и оговорок. А это значит, что они понимают нереалистичность этих мер в нынешних условиях рынка, — заявил глава МАГАТЭ.

Гросси добавил, что Россия является неотъемлемой частью структуры международной цепочки поставок урана. Он напомнил, что в Европе большое количество водо-водяных реакторов, зависящих от российского топлива и услуг.

Я говорю о странах Восточной Европы, где очень высок процент использования ядерной энергии — 30-40%. И этим странам просто необходимо, чтобы реакторы работали исправно, — уверен Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ призвал возобновить сотрудничество с КНДР. По мнению Гросси, ядерная программа Северной Кореи «очень амбициозна», и никто не знает, соблюдает ли республика хотя бы минимальные стандарты безопасности.