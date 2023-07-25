Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации нашли противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Несколько мин обнаружили в буферной зоне между внутренним и внешним периметром ядерного объекта 23 июля, сообщается на сайте МАГАТЭ.
Эксперты считают, что мины находились в закрытой зоне, в которую персонал станции не имел доступа. На внутреннем периметре станции мин не было.
МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определенных местах внутри него, — признался Гросси.
Он подчеркнул, что группа экспертов агентства подняла этот вопрос в разговоре с представителями станции и получила ответ, «что это решение военных, принятое относительно контролируемой военными территории».
Гросси считает, что наличие таких мин противоречит принципам ядерной и физической безопасности. Он добавил, что по мнению экспертов его агентства, детонация найденных мин не поставит под угрозу работу станции.
Ранее Рафаэль Гросси сообщил, что специалисты из МАГАТЭ так и не нашли следов взрывчатки, мин и тяжелой военной техники на территории Запорожской атомной станции. Об этом он заявлял 20 июля. Тогда Гросси подчеркнул, что экспертам необходим доступ к крышам зданий атомных реакторов, на которых они пока так и не побывали. По его словам, тогда критической ситуации на станции не было.