МАГАТЭ: на периферии периметра ЗАЭС найдены противопехотные мины В МАГАТЭ заявили об обнаружении мин на периферии периметра Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации нашли противопехотные мины направленного действия на периферии периметра Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Несколько мин обнаружили в буферной зоне между внутренним и внешним периметром ядерного объекта 23 июля, сообщается на сайте МАГАТЭ.

Эксперты считают, что мины находились в закрытой зоне, в которую персонал станции не имел доступа. На внутреннем периметре станции мин не было.

МАГАТЭ было известно о предыдущих случаях размещения мин за периметром объекта, а также в определенных местах внутри него, — признался Гросси.

Он подчеркнул, что группа экспертов агентства подняла этот вопрос в разговоре с представителями станции и получила ответ, «что это решение военных, принятое относительно контролируемой военными территории».

Гросси считает, что наличие таких мин противоречит принципам ядерной и физической безопасности. Он добавил, что по мнению экспертов его агентства, детонация найденных мин не поставит под угрозу работу станции.

Ранее Рафаэль Гросси сообщил, что специалисты из МАГАТЭ так и не нашли следов взрывчатки, мин и тяжелой военной техники на территории Запорожской атомной станции. Об этом он заявлял 20 июля. Тогда Гросси подчеркнул, что экспертам необходим доступ к крышам зданий атомных реакторов, на которых они пока так и не побывали. По его словам, тогда критической ситуации на станции не было.