МАГАТЭ: Киев заявил о восстановлении контроля за безопасностью на ЧАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Украина проинформировала агентство о постепенном восстановлении контроля за ядерной и радиационной безопасностью на ЧАЭС. Однако на объекте по-прежнему не хватает персонала для проведения ремонта, который был остановлен в конце февраля, говорится в сообщении МАГАТЭ.

По заявлению Киева, радиационная обстановка на Чернобыльской АЭС остаётся «в пределах нормы». Восстановить работу радиационных и других датчиков пока не удалось из-за «отсутствия необходимого технического обслуживания и другого специализированного персонала», ссылается агентство на сообщение украинских властей.

На сегодня МАГАТЭ рассматривает возможность поездки своих экспертов по ядерной безопасности на ЧАЭС. Эксперты смогут на месте провести радиологическую обстановку и доставить на станцию необходимое оборудование, связанное с безопасностью. Украина также заявила, что за 24 часа не произошло никаких других событий, связанных с ядерной безопасностью.

Из 15 действующих на Украине реакторов восемь подключены к электросети, в том числе два на контролируемой Россией Запорожской АЭС, три на Ровенской АЭС, два на Южно-Украинской АЭС и один на Хмельницкой АЭС. Семь других реакторов закрыты для регулярного технического обслуживания или находятся в резерве.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о том, что представители РФ в ходе встречи в Калининграде подтвердили информацию о том, что российские силы покинули Чернобыльскую АЭС на Украине.