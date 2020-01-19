https://static.news.ru/photo/729162bc-3a89-11ea-a472-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что пришло время для прямых переговоров, чтобы положить конец политическому кризису в республике, и готов к диалогу с Вашингтоном. По его мнению, конфронтационные отношения приносят проигрышную ситуацию для всех.

Мадуро отметил, что стороны смогут создать новый тип отношений независимо от того насколько велики США, если есть диалог и уважение между правительствами, обмен правдивой информацией.

Как сообщает Washington Post, президент Венесуэлы заявил о возможности заметных изменений в случае, если Вашингтон откроет прямой канал связи с ним.

Отмечается, что Николас Мадуро уже не в первый раз предпринимает попытку обратиться к президенту Трампу напрямую. По мнению венесуэльского президента, верные решения в вопросах, связанных с Венесуэлой, Трампу мешают принимать его советники и члены администрации.

Ранее Мадуро заявил, что «выбьет зубы» империалистам и тем, кто их поддерживает. Об этом он сказал в своём обращении к нации. Свою угрозу венесуэльский лидер также адресовал президентам Бразилии и Колумбии, если они осмелятся угрожать миру в Венесуэле.