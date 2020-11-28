Мадуро выложил свой номер для связи в WhatsApp и Telegram

https://static.news.ru/photo/047f5ffc-32dd-11eb-b217-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: NicolasMaduro/twitter.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пошёл на беспрецедентный шаг в общении с гражданами. Он обнародовал свой личный номер телефона для связи в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

Привет, Венесуэла! Я вступаю в борьбу за правду о нашей стране через WhatsApp и Telegram. Мой номер — 04262168871. Включайте меня во все ваши сообщества, мы вместе будем сражаться за правду в Венесуэле, — написал он в Twitter.

AjÃ¡ Venezuela! Me incorporo a la batalla de ideas en WhatsApp y Telegram con el nÃºmero #04262168871. SÃºmenme a todos sus grupos y vamos juntos a la batalla por la defensa de la verdad de Venezuela. pic.twitter.com/vCZcrOdRHb — NicolÃ¡s Maduro (@NicolasMaduro) November 29, 2020

Глава южноамериканского государства опубликовал видео, в котором он обращается к гражданам и призывает поддерживать с ним связь. Он заявил, что любит свою страну и намерен бороться за неё и за народ.

Я — человек истины, — подчеркнул Мадуро.

Он также показал экран своего смартфона — видно, как ему поступает огромное количество новых сообщений в WhatsApp. При этом количество чатов в популярном мессенджере, куда был добавлен Мадуро, достигло почти 30 тысяч. Президент порадовался реакции граждан и пообещал, что будет публиковать в группах самую актуальную и достоверную информацию о своей деятельности.

Na' GuarÃ¡ Venezuela! La receptividad ha sido masiva, me han incorporado a miles de grupos en los que les estarÃ© enviando informaciÃ³n y material de primera mano sobre la campaÃ±a y las elecciones del #6Dic . Atentos! pic.twitter.com/FftfeYCg5c — NicolÃ¡s Maduro (@NicolasMaduro) November 30, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что власти Венесуэлы возобновили поставки нефти в Китай. Ранее они проходили в подпольном режиме из-за санкций США.