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Мадуро выложил свой номер для связи в WhatsApp и Telegram

10:18, 30 ноября 2020
Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: NicolasMaduro/twitter.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пошёл на беспрецедентный шаг в общении с гражданами. Он обнародовал свой личный номер телефона для связи в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

Привет, Венесуэла! Я вступаю в борьбу за правду о нашей стране через WhatsApp и Telegram. Мой номер — 04262168871. Включайте меня во все ваши сообщества, мы вместе будем сражаться за правду в Венесуэле, — написал он в Twitter.

Глава южноамериканского государства опубликовал видео, в котором он обращается к гражданам и призывает поддерживать с ним связь. Он заявил, что любит свою страну и намерен бороться за неё и за народ.

Я — человек истины, — подчеркнул Мадуро.

Он также показал экран своего смартфона — видно, как ему поступает огромное количество новых сообщений в WhatsApp. При этом количество чатов в популярном мессенджере, куда был добавлен Мадуро, достигло почти 30 тысяч. Президент порадовался реакции граждан и пообещал, что будет публиковать в группах самую актуальную и достоверную информацию о своей деятельности.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Венесуэлы возобновили поставки нефти в Китай. Ранее они проходили в подпольном режиме из-за санкций США.

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