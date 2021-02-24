Мадуро выдвинул Евросоюзу ультиматум

https://static.news.ru/photo/280e7cf8-76fa-11eb-8647-96000091f725_660.jpg Николас Мадуро Фото: Marcos Salgado/XinHua/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская Республика больше никогда не согласится на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику. Политик напомнил, что новые европейские ограничения введены против оппозиции, участвовавшей в выборах, а также судебной власти и вооружённых сил.

Они вмешиваются во внутренние дела, и чего они ждут? Что мы их поблагодарим за то, что они нас атакуют? Нет. Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет, — цитирует Мадуро РИА Новости.

Венесуэльский лидер добавил, что республика знает, «как отвечать на угрозы, откуда бы они не исходили». ЕС расширил список людей, подпадающих в Венесуэле под санкции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство иностранных дел Венесуэлы дало главе дипломатической миссии Европейского союза Изабель Брильянте Педросе 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны. Это стало ответом на новые европейские санкции, объявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреас. 23 февраля к высылке Педросы призвали депутаты Национального собрания.