Мадуро узаконил аннексию части Гайаны Мадуро подписал указы о присоединении Эссекибо к Венесуэле

Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указы о включении в состав республики Эссекибо, западной части соседней страны Гайаны, передает Ultimas Noticias. Согласно документам, регион стал 24-м венесуэльским штатом и получил название Гайана-Эссекибо.

Я прошу поддержки народа и Национальных боливарианских вооруженных сил (FANB) для мирного продвижения к великой цели, чтобы наша Венесуэла осталась с полной картой, продвигалась вперед в мире, продолжала свой путь славы и сохраняла единство, — заявил Мадуро.

Венесуэльский лидер утвердил новую карту республики и назначил единым руководителем нового штата капитана Алекcиса Родригеса Кабельо. Ранее Мадуро уже продемонстрировал обновленную карту во время заседания федерального совета правительства.

Помимо этого, Мадуро призвал венесуэльский народ осудить правые группы, которые встали на защиту Гайаны. В частности, он раскритиковал позицию генсека Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, не признавшего права Венесуэлы на Эссекибо.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва исходит из того, что спор между Венесуэлой и Гайаной о статусе Эссекибо должен быть решен мирно с учетом международного и национального права. Она подчеркнула, что российская сторона также выступает против внешнего вмешательства в ситуацию.