Мадуро: Трамп украл предвыборную идею у Уго Чавеса

https://static.news.ru/photo/1506a8f6-1bd3-11eb-a3e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что танцы президента США Дональда Трампа перед сторонниками на предвыборном митинге копируют экс-президента Боливарианской республики Уго Чавеса.

С таким заявлением Мауро выступил в ходе встречи со своими сторонниками, которая транслировалась в его аккаунте в Twitter.

На мероприятии в Пенсильвании Дональд Трамп копировал Чавеса. Танцевал сейчас, во время предвыборной кампании, вы не видели?, — приводит РИА Новости слова Мадуро.

На своих предвыборных митингах Трамп уже неоднократно танцевал под песню YMCA группы Village People, которая считается гимном ЛГБТ-сообщества. Эту композицию уже назвали предвыборной песней кампании действующего президента США.

Сам Уго Чавес, которого в бытность его президентом избиратели буквально боготворили, часто танцевал на публичных мероприятиях, однако он исполнял движения национального танца маренга.

Как сообщал NEWS.ru, ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы к концу года отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.