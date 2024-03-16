Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) выдвинула действующего президента страны Николаса Мадуро кандидатом на предстоящих выборах, передает телеканал Venezolana de Televisión. Избрание нового венесуэльского лидера состоится 28 июля 2024 года.
О выдвижении Мадуро было объявлено на форуме в крупнейшем спортивно-концертном зале Каракаса «Полиедро», вмещающем 20 тыс. человек. Кандидатуру поддержали на состоявшихся ранее собраниях первичных партийных организаций, коммунальных советов, общественных организаций более 4 млн венесуэльцев.
Для Мадуро в случае победы это будет уже третий президентский срок. Конституция страны не ограничивает количество переизбраний президента республики.
Ранее действующий лидер Венесуэлы указал, что Россия побеждает в инициированном США и НАТО конфликте на Украине и стала экономически еще сильнее. По его словам, развязанное Западом на украинской территории противостояние «аморально». Также глава латиноамериканского государства заявил, что Венесуэла в ближайшее время войдет в состав БРИКС, в котором числятся Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР. На смену старому колониальному миру приходит «новый мир», констатировал Мадуро.