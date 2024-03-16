Мадуро стал кандидатом на выборах президента Венесуэлы Правящая партия Венесуэлы выдвинула кандидатуру Мадуро на пост президента

Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (ЕСПВ) выдвинула действующего президента страны Николаса Мадуро кандидатом на предстоящих выборах, передает телеканал Venezolana de Televisión. Избрание нового венесуэльского лидера состоится 28 июля 2024 года.

О выдвижении Мадуро было объявлено на форуме в крупнейшем спортивно-концертном зале Каракаса «Полиедро», вмещающем 20 тыс. человек. Кандидатуру поддержали на состоявшихся ранее собраниях первичных партийных организаций, коммунальных советов, общественных организаций более 4 млн венесуэльцев.

Для Мадуро в случае победы это будет уже третий президентский срок. Конституция страны не ограничивает количество переизбраний президента республики.

Ранее действующий лидер Венесуэлы указал, что Россия побеждает в инициированном США и НАТО конфликте на Украине и стала экономически еще сильнее. По его словам, развязанное Западом на украинской территории противостояние «аморально». Также глава латиноамериканского государства заявил, что Венесуэла в ближайшее время войдет в состав БРИКС, в котором числятся Бразилия, РФ, Индия, Китай и ЮАР. На смену старому колониальному миру приходит «новый мир», констатировал Мадуро.