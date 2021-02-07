Мадуро: российская вакцина «Спутник V» — самая безопасная в мире

https://static.news.ru/photo/05a678a6-18ee-11eb-96cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» — самая безопасная в мире.

«Спутник V» — самая безопасная​​​... Она показывает высокий уровень защиты организма, — сообщил он в ходе еженедельного совещания по вопросам здравоохранения.

Как ранее писал NEWS.ru, Австрия готова разрешить использование российских вакцин на своей территории и даже организует на территории страны их производство, если препарат будет зарегистрирован европейским агентством EMA.

Канцлер страны Себастьян Курц также признался, что готов привиться российской или китайской вакцинами от коронавируса.

7 февраля с инициативой наградить создателей российской вакцины «Спутник V» государственной премией, а также номинировать на Нобелевскую премию по медицине выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его мнению, создание «Спутника V» — это эпохальное событие.

К середине февраля препарат, как ожидается, будет зарегистрирован в 25 странах. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.