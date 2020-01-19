https://static.news.ru/photo/f89af6b0-3aad-11ea-b916-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что заранее знал о готовящейся в апреле 2019 года попытке переворота и о всех планах своих оппонентов. Среди лиц, которых лидер оппозиции Хуан Гуайдо считал своими сторонниками, оказались те, кто передавали информацию главе государства.

Мадуро поделился воспоминаниями с The Washington Post. В апреле 2019 года Гуайдо провозгласил себя президентом и призвал жителей столицы выйти на улицу для свержения Мадуро. Сторонники оппозиционного лидера собрались в Каракасе перед военной базой Карлота и вступили в столкновения с военными. Позже беспорядки перекинулись на другие районы города.

По признанию Мадуро, он знал о заговоре ещё за десять дней до попытки переворота. Однако он хотел выяснить масштабы мятежа и не стал ничего предпринимать заранее. Информацию о планах заговорщиков передавали президенту глава верховного суда Майкель Морено и министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино, хотя оппозиция считала их своими сторонниками. В частности, 20 апреля Мадуро рассказали о том, что возглавлявший Службу национальной разведки Венесуэлы генерал Кристофер Фигуэра перешёл на сторону его противников и посоветовали его уволить. Президент, однако, не стал этого делать, чтобы «устроить ловушку» Фигуэра, который в итоге сбежал в Колумбию, а затем в США.

Мадуро также рассказал, что переворот по замыслу заговорщиков должен был состояться 1 мая, однако был перенесён на день раньше. Это частично сорвало президентские планы по нейтрализации своих политических противников.

Как передавал NEWS.ru, 5 января Хуана Гуайдо отстранили от должности главы Национальной ассамблеи Венесуэлы. Его место занял провластный депутат Луис Парра. Оппозиционеры назвали случившееся парламентским переворотом.