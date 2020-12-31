Мадуро рассказал о попытках оппозиции Венесуэлы добиться внимания Байдена

https://static.news.ru/photo/2d67a68c-4ce0-11eb-bd06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcos Salgado/Global Look Press

Лидеры венесуэльской оппозиции намерены добиться поддержки новой администрации США во главе с избранным президентом Джо Байденом. Об этом заявил лидер южноамериканского государства Николас Мадуро.

По его словам, в США существуют лобби оппозиции. В частности, один из её лидеров Леопольдо Лопес платит двум компаниям в Вашингтоне за то, чтобы они лоббировали интересы оппозиционных структур Венесуэлы в новом правительстве.

Посмотрим, исчезнет ли с уходом Дональда Трампа негативная и экстремистская политика в отношении Венесуэлы. Надеюсь, что перемены в США пойдут на благо нашей страны и всего мира, — сказал Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

Как ранее писал NEWS.ru, советники, входящие в команду избранного президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена, готовятся провести переговоры с властями Венесуэлы. Помощники политика рассчитывают, что Каракас пойдёт на либерализацию электоральной системы республики в обмен на ослабление санкций со стороны Белого дома.

Окружение Байдена не исключает прямых контактов с кабмином лидера южноамериканской страны Николаса Мадуро и не потребует его отставки, как действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп. Журналисты, опираясь на информацию источников, также прогнозируют попытки наладить отношения с РФ, Ираном и КНР.