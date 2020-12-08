Мадуро рассказал о подготовке покушения в день парламентских выборов

https://static.news.ru/photo/f651b428-3982-11eb-82bd-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: nicolasmaduro/twitter.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в день парламентских выборов власти Колумбии готовили на него покушение.

Надёжный источник в колумбийской разведке сообщил, что на меня готовилось покушение в день выборов, — цитирует политика телеканал «Телесур».

Он рассказал, что в подготовке убийства принимал участие президент Колумбии Иван Дуке.

Парламентские выборы в Венесуэле прошли 6 декабря. В них участвовали 107 партий и объединений. Более 20 политических сил, в том числе партия оппозиционера Хуана Гуайдо, которого ряд глав европейских стран называют «избранным президентом» Венесуэлы, отказались от участия в выборах.

Как писал NEWS.ru, Мадуро пообещал, что оставит свой пост, если на парламентских выборах победит оппозиция. Политик заявил, что участие граждан страны в голосовании будет лучшим подарком для него.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что точная дата встречи Мадуро и Владимира Путина пока не определена. Этот вопрос будет обсуждаться по дипломатическим каналам. Поводом для комментария представителя Кремля стало заявление венесуэльского президента о желании посетить Москву в апреле — июне следующего года.