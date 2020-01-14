https://static.news.ru/photo/9ed003f0-3715-11ea-a6c7-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «выбьет зубы» империалистам и тем, кто их поддерживает.

Об этом он сказал в своём обращении к нации. Свою угрозу венесуэльский лидер также адресовал президентам Бразилии и Колумбии, если они осмелятся угрожать миру в Венесуэле.

Если они осмелятся, мы им выбьем зубы, чтобы они научились уважать вооруженные силы и народ Венесуэлы, — заявил он.

При этом Мадуро отметил, что хочет только мира, и поэтому должен быть готов защищать его. Он напомнил, что в феврале страна проведёт первые в 2020 году военные учения, на которых, в частности, будет отрабатываться защита городов, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении Луиса Парры, объявившего себя главой Национального собрания Венесуэлы, и ряда других парламентариев южноамериканской республики.