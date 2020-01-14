Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что «выбьет зубы» империалистам и тем, кто их поддерживает.
Об этом он сказал в своём обращении к нации. Свою угрозу венесуэльский лидер также адресовал президентам Бразилии и Колумбии, если они осмелятся угрожать миру в Венесуэле.
Если они осмелятся, мы им выбьем зубы, чтобы они научились уважать вооруженные силы и народ Венесуэлы, — заявил он.
При этом Мадуро отметил, что хочет только мира, и поэтому должен быть готов защищать его. Он напомнил, что в феврале страна проведёт первые в 2020 году военные учения, на которых, в частности, будет отрабатываться защита городов, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении Луиса Парры, объявившего себя главой Национального собрания Венесуэлы, и ряда других парламентариев южноамериканской республики.
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