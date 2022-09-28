Мадуро предсказал Европе и США «экономическое самоубийство» Президент Венесуэлы Мадуро: вводя санкции, Запад совершает «экономическое самоубийство»

Фото: Marcos Salgado/Xinhua

Пытаясь нанести ущерб России, Европа и США совершают самоубийство. Такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, все это происходит из-за «одержимости русофобией». Слова Мадуро приводит РИА Новости.

Европа и США выбрали экономическое самоубийство, пытаясь убить Россию, они объявили экономическое и социальное самоубийство — своего общества, своей экономики, чтобы нанести ущерб России, чтобы покончить с Россией из-за одержимости русофобией, — сказал политик.

Он отметил, что Запад предпочитает энергетический и экономический кризисы диалогу о мире с РФ.

Мадуро заявил, что всем сторонам необходимо вернуться к дипломатическому диалогу и не допустить эскалации конфликта и новой мировой войны.

Ранее Мадуро призывал снять санкции с России, поскольку их последствия негативно отражаются на развивающихся странах. Он сравнил ограничительные меры с бумерангом, ударившим по государствам, которые их ввели, и по всему остальному миру.