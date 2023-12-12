Мадуро предрек Зеленскому судьбу «выкинутой на помойку марионетки» Мадуро: США выкинут Зеленского на помойку как ненужную марионетку

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро убежден, что США используют Владимира Зеленского как марионетку, передает РИА Новости. Он сравнил эту ситуацию с оппозиционером Хуаном Гуайдо, которого американские власти признали законным президентом Венесуэлы.

Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, — Гуайдо <...>. Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Теперь он живет как мусор в Майами, но с миллионами в кармане, — заявил Мадуро.

Президент выразил опасения, что подобные примеры, включая Зеленского, используются для разжигания ненависти и провокаций, в конечном итоге ведущих к разделению народа и возможной войне. Мадуро подчеркнул, что по его мнению, те, кто «продают свою душу дьяволу», в итоге сталкиваются с подобной судьбой.

Ранее Мадуро подписал указы о включении в состав республики Эссекибо, западной части соседней страны Гайаны. Согласно документам, регион стал 24-м венесуэльским штатом и получил название Гайана-Эссекибо. Венесуэльский лидер также утвердил новую карту республики и назначил единым руководителем нового штата капитана Алекcиса Родригеса Кабельо.