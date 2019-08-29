https://static.news.ru/photo/42c4e1f6-ca5b-11e9-a555-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Marcos Salgado/XinHua/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что скоро обнародует «хорошие новости» по поводу диалога с оппозиционными силами. По его словам, стороны провели переговоры при посредничестве Норвегии.

Сообщаю, что контакты с правительством Норвегии возобновились. Проведено несколько встреч, также возобновились контакты с представителями оппозиции Венесуэлы, — цитирует политика « Полит Эксперт ».

В Боливарианской Республике в разгаре экономический кризис. Ситуацию усугубляют введённые против Каракаса экономические санкции со стороны США. Кроме того, один из лидеров оппозиции — Хаун Гуайдо пытался в 2019 году захватить власть в стране и объявил себя президентом. По предварительным данным, он пользовался поддержкой из-за рубежа.

Ранее News.ru сообщал, что заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил разместить российские ракеты в Венесуэле. Он считает, что это станет действенным ответом РФ на испытания американцами ракет, нарушающих ДРСМД.