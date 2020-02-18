Израильский Центр Симона Визенталя начал мониторинг потока венесуэльского золота на Ближний Восток. Поводом послужили подозрения, что на некоторых слитках есть нацистская маркировка «Зангольд», которая указывает на переплавку золотых зубов жертв Холокоста. Расследование натолкнуло неправительственную организацию на вывод, что своими запасами Каракас пытается расплатиться с теми ближневосточными игроками, которые на разных уровнях поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Важным свидетельством в Центре Симона Визенталя называют нагруженный золотыми слитками самолёт, который 17 февраля из-за перевеса был вынужден совершить посадку в карибском островном государстве Аруба, являющемся частью Нидерландов. Экипаж, состоящий из трёх венесуэльцев, был задержан представителями американского разведсообщества. Стоимость груза, который перевозили на воздушном судне, оценивается в $50 млн. По словам задержанных, их первоначальным пунктом назначения была Мексика — для дальнейшей отправки слитков в Дубай.

Аруба Martin Moxter/Global Look Press

В Центре Симона Визенталя продолжают следить «за этой беспорядочной историей, связанной, если не с Холокостом, то, конечно, с безопасностью государства Израиль». Директор Центра по международным отношениям доктор Шимон Самуэльс указывает на то, что в венесуэльском золоте может быть нацистский «след» — маркировка «Зангольд». Хотя грузы из латиноамериканской республики, конечно же, подвергались переплавке.

Как только данные ДНК были уничтожены, новоиспечённые слитки отправились на продажу в Персидский залив, Турцию и, предположительно, Иран, — говорит Самуэльс.

Безопасность Израиля упоминается представителями Центра Визенталя не зря. По словам Самуэльса, некоторые данные указывают на то, что вопросом «золотого» транзита управляют латиноамериканские картели, имеющие отношение к ливанской группировке «Хезболла».

Прибыль может быть использована для того, чтобы сделать мишенью террористических атак еврейские общины — в стиле нападения на здание Аргентинского еврейского культурного центра, — говорит Самуэльс.

Речь идёт об атаке на культурный центр в Буэнос-Айресе, совершённой в 1994 году. Тогда в результате действий террориста-смертника погибли более 80 человек. В октябре 1995 года глава аргентинской разведки Уго Ансорреги заявил, что ответственность за теракт несут латиноамериканские эмиссары «Хезболлы». Это стало основным доказательством присутствия «партии Аллаха» в Латинской Америке. Сейчас его фиксируют не только в Венесуэле, у которой налажены тесные связи с Ливаном, но и в других странах Западного полушария. Причём, разведданные указывают на причастность группировки к торговле оружием и наркотиками.

Теракт в Буэнос-Айресе (1994) Wikimedia

Упоминание Дубая в качестве пункта назначения венесуэльского золота отсылает к материалу британского таблоида Daily Mail, согласно которому Венесуэла доставляет в Эмираты слитки в обмен на наличные. Издание со ссылкой на свои источники сообщало, что президент Николас Мадуро должен был сбыть ОАЭ 29 тонн золота на сумму около $1,2 миллиарда к февралю этого года. В попытках помочь «золотому» транзиту обвиняли и Россию. Так, на Западе говорили о перевозке компанией Nordwind Airlines 20 тонн слитков.

К продаже таких объёмов страны обычно прибегают только в самых тяжелых финансовых случаях — когда другие способы поддержать стабильность национальной экономики уже не работают.

С 1 ноября 2018 года в отношении Венесуэлы действуют экстерриториальные санкции США, которые призваны блокировать операции с золотым запасом Боливарианской Республики. А 5 августа 2019 года президент Дональд Трамп издал исполнительный указ, который полностью замораживает собственность венесуэльского правительства в американской юрисдикции и вводит запрет на любое предоставление ему денежных средств, товаров и услуг. Под удар попали активы всех ведомств Венесуэлы, а также Центрального банка страны и государственной нефтяной компании PDVSA.

Впрочем, Мадуро санкции не останавливают. В декабре 2018 года по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом он заявил о том, что страна имеет право экспортировать золото вопреки всем санкциям. Вопрос лишь в согласии принимающих государств на такие операции.