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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его бразильский коллега Жаир Болсонару угрожает терроризмом и насилием его стране. По его словам, военные Бразилии не поддерживают своего лидера.

При этом глава государства продолжает «втягивать» вооружённые силы в конфликт против Венесуэлы, считает он.

Есть террористические угрозы, они есть из Бразилии, и Болсонару стоит за этими угрозами терроризма и насилия против Венесуэлы, это Болсонару, в то время как военные Бразилии его в этом не поддерживают, — предаёт его слова РИА Новости.

Он отметил, что задержанные в Бразилии за нападение на военную часть солдаты из Венесуэлы в настоящий момент находятся в процессе получения статуса беженцев.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле совершенно недопустимы.

Венесуэлу с начала прошлого года сотрясают массовые протесты против Николаса Мадуро. Некоторые страны во главе с США даже заявляли о признании Гуайдо президентом страны. После этого действующий глава назвал спикера парламента «американской марионеткой». Россия, Китай, Турция и другие государства стоят на стороне Мадуро как легитимного лидера.