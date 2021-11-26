Мадуро обвинил наблюдателей от ЕС на выборах в шпионаже

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил членов миссии Евросоюза (ЕС) по наблюдению за прошедшими в стране региональными выборами в шпионаже. По мнению главы государства, наблюдатели вели шпионскую деятельность, чтобы затем в своих отчётах «запятнать» выборы. Своё заявление Мадуро сделал в эфире национального телевидения, передаёт «Интерфакс».

Они хотели бы запятнать избирательный процесс, но не смогли. Делегация шпионов от ЕС — они не были наблюдателями — свободно бродила по стране, шпионя за социальной, экономической и политической жизнью страны, — заявил Мадуро.

По его личному мнению, избирательный процесс в стране «был безупречен и прекрасен».

Региональные выборы прошли в стране 21 ноября. По их итогам Единая социалистическая партия Венесуэлы, возглавляемая Мадуро, одержала уверенную победу.

За выборами следили более тысячи иностранных наблюдателей, признавшие их лучшими за последние 20 лет, несмотря на ряд нарушений. Наблюдатели от Евросоюза должны представить окончательный отчёт о выборах в начале 2022 года.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар победу на выборах в органы местного самоуправления одержал мёртвый политик. Местные жители отдали свои голоса за покойного, чтобы тот смог реализовать последнее желание.